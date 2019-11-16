طرابلس 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأجرى الوفد الليبيى الذي يزور الولايات المتحدة ممثلا في وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا اجتماعًا مع مساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيكتوريا كوتس.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم، أن الاجتماع تناول تطورات الوضع الأمني والإنساني وكيفية المساعدة على وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية وتوطيد سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأهمية العمل على إعداد خطة أمنية تشمل التعاون في برامج التدريب.// انتهى //13:49ت م0035