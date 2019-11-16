الجزائر 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على توقيع المرشحين للانتخابات الرئاسية وسلطة الانتخابات ووسائل الإعلام المحلية، في وقت لا حق من نهار اليوم، على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، التي تنطلق غدًا لتستمر ثلاثة أسابيع.ورصدت مسيرات الأسبوع 39 من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري والديمقراطي لنظام الحكم، وإطلاق سراح الموقوفين واستقلال القضاء.مغاربيا، أشارت إلى تسلم الحبيب الجملي، أمس، التكليف الرسمي بشكيل الحكومة التونسية الجديدة من الرئيس قيس سعيد، إيذانا ببدء تشكيلها.وتحدثت عن اتهام الولايات المتحدة لروسيا باستغلال الصراع الدائر في ليبيا لمصالحها، لافتة إلى أن واشنطن طالبت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس.وواصلت اهتمامها بالوضع في لبنان، مخبرة عن تحفظ سياسيين لبنانيين على تكليف الوزير السابق محمد الصفدي بترؤس الحكومة الجديدة، داعين إلى اعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.// انتهى //13:54ت م0036