تبوك 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل , وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء .من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:58ت م0037