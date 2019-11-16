الدمام 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسينظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء الأربعاء المقبل، اللقاء الرابع لفعاليات "رواق حكايا" الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، وذلك بقاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز، في مقر النادي بحي المزروعية بالدمام .وأفاد رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بودي أن هذا اللقاء يتناول "تحولات الرواية وصناعة محتوى الأفلام " مع الروائي بدر السماري أحد كتّاب سيناريو الفيلم العالمي"ولد ملكا ".// انتهى//.13:58ت م0038