الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واستستضيف القاهرة غدا الكأس الإقليمي الأول للفلوربول المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية التي ستقام بالسويد 2021 ، لاختيار 3 فرق من بين 11 فريقا يمثلون 6 دول هي مصر " المستضيفة " ، والسعودية ، والأردن ، والإمارات، والمغرب ، والكويت ، حيث تشارك كل من السعودية ومصر والإمارات بلاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية المعاقين إلى جانب لاعبين آخرين بالرياضات الموحدة.واعتمد الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب ، اللجان المنظمة لهذه الكأس والتي تضم كل من مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي المهندس شريف الفولى ، ومدير عام الرياضة والتدريب الدكتور عماد محي الدين ، و مدير اللجان عمرو الطحاوى.وأوضح مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي المهندس شريف الفولى ، أن اجتماع رؤساء الوفود المشاركة سيعقد صباح الغد ، وفي اليوم الثاني اجتماعات المدربين مع اللجنة الفنية ، يليه انطلاق المنافسات التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري ، ويتم من خلالها ترشيح 3 فرق خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللذين يشاركون للمرة الأولى في الأولمبياد ، بجانب 45 دولة.وتأتي الفلور بول عوضا عن رياضة الهوكي الأرضي التي كانت تشارك فيها دول المنطقة في الألعاب العالمية الشتوية ، وتغيب هذه الرياضة عن السويد فتم استبدالها بالفولور بول.// انتهى //14:19ت م0039