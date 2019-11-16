الدوادمي 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسيقيم مركز الحي المتعلم الأول " بنات " بمحافظة الدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان "سكب الألوان"، تقدمه المدربة سلمى يوسف البتال، وذلك بمقر المركز بالثانوية الثانية.وتتناول الدورة التي تستمر على مدى خمسة أيام عدة محاور منها الألوان المستعملة في السكب، أنواع الأسطح القابلة للسكب، الوسائط المستعملة.وتأتي الدورة ضمن الدورات التي ينفذها مركز الحي المتعلم، من اجل إكساب المتدربات مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من البرامج والدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.// انتهى //14:39ت م0042