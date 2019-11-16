نجران 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسواسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسرة آل نصيب، في وفاة والدة الشيخ تركي بن جابر بن نصيب، بزيارة ذويها اليوم، في منزل شيخ شمل قبائل مواجد يام، الشيخ مانع بن جابر بن نصيب، سائلا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة آل نصيب وذويها كافة، وأن يلهمهم المولى الصبر والسلوان وحسن العزاء.من جهته، عبر ذوو المتوفاة، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.// انتهى //14:51ت م0044