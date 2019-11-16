الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأقام مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة البوسنية سراييفو حفل استقبال لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي والوفد المرافق له الذي يزور البوسنة والهرسك حالياً، بحضور رئيس العلماء المفتي العام للبوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش وعدد من خريجي الجامعات السعودية من مختلف دول البلقان ومنسوبي الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالبوسنة والهرسك.وفي مستهل الحفل، ألقى مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ كلمة رحب في بدايتها بوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له ، مستعرضاً خلال كلمة مسيرة وبرامج المركز والخدمات التي يقدمها لعموم شعب البوسنة والهرسك والدول المجاورة لها.ونوه الدكتور محمد آل الشيخ بالدعم غير المحدود الذي يجده المركز من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المركز بسراييفو وفرعه بمدينة موستار خلال مسيرته خرج أكثر من 83 طالباً وطالبة منذ افتتاحه عام 2000 م وقدم مساعدات إنسانية ومشروعات تعليمية وثقافية ونال العديد من الجوائز والأوسمة من الحكومة البوسنية تقديراً لدوره الفاعل في خدمة عموم الشعب.وقدم مدير مركز الملك فهد الثقافي شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة لأعمال وبرامج المركز وتوجيهاته السديدة التي كان لها بالغ الأثر في تكثيف برامجه وتنوعها بما يخدم عموم مكونات الشعب البوسني والدول المجاورة له، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.إثر ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يحاكي مسيرة المركز وإنجازاته وبرامجه والعطاءات التي قدمها، ويستعرض لغة الأرقام لأبرز المشروعات التنموية والثقافية والتعليمية التي حققها المركز.عقب ذلك تجول الجميع في أروقة المركز وأقسامه والقاعات المعدة للمحاضرات والمكتبة العلمية والفصول التعليمية والصالة الرياضية، مستمعين من مدير المركز لشرح وافي عن كل قسم ومرفق من مرافق المركز وأبرز الخدمات التي يقدمها.وفي ختام الحفل شرف الجميع حفل الغداء الذي أقامه المركز تكريماً لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له، كما قدم مدير مركز الملك فهد الثقافي هدية تذكارية للشيخ محمد العريفي, والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //15:26ت م0048