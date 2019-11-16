جدة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جمعية أصدقاء الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة مبادرة "شجّرها", بمشاركة عدد كبير من المسنين, قاموا بغرس النباتات والأشجار وزراعتها في الساحة الخاصة بمقر الجمعية.وتهدف المبادرة إلى نشر اللون الأخضر وتوفير بيئة صحية مريحة وتعزيز الإصحاح البيئي بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء.وثمن رئيس الجمعية أحمد العبيكان مشاركة جميع الجهات في نشر بيئة صحية رائعة، محفزاً المشاركين بالتأكيد على أن الجمعية ترعى وتخدم أباءهم وأمهاتهم، وتعمل على تقديم رسالة إنسانية رائعة.وشدد العبيكان على أن مبادرة "شجّرها" تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتتبنى من خلالها آلية واضحة لرعاية جميع أصدقاء الجمعية تحت ظروف ملائمة للفئة السنية "ممن تجاوز الستين وما فوق"، حيث تعمل على الارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة في منظومة عمليات إدارية حديثة وفقاً لأعلى معايير الجودة، علاوة على هدفها الاساسي في إطلاق مشاريع خيرية وانسانية مستدامة، وتوطيد العلاقة مع أهل الخير لتنمية الأعمال الخيرية الموجهة والموارد المالية المستدامة والمتجددة.// انتهى //15:50ت م0050