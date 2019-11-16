الخبر 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسيفتتح معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، بعد غد، لقاء "الفلك والفضاء الرقمي" الذي ينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، التابع للجامعة، بمشاركة الهيئة السعودية للفضاء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومتحف برج الساعة، والوكالة العربية لأخبار الفلك والفضاء، وذلك بمقر المركز بمحافظة الخبر.وأوضح مدير عام مركز "سايتك" الدكتور حسن الأحمدي، أن اللقاء يستمر لمدة يومين، ويهدف إلى ترسيخ حب العلوم ونشر الثقافة الفلكية في المجتمع ومستقبل الفضاء بالمملكة، مشيراً إلى أن فعاليات اللقاء التي تنفذ من الساعة 5 إلى 9 مساءً ستتناول أوراق عمل وحلقات نقاش ومشاهدات فلكية، يشارك فيها عدداً من المختصين في مجال الفلك والفضاء.// انتهى//.16:08ت م0053