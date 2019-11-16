جدة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس‏يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي غداً, برنامج تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ ربيع الأول, بحضور مدير عام الإشراف التربوي "بنات" بوزارة التعليم نهاية الخنين, وبمشاركة واسعة للمسؤولين والمسؤولات عن أقسام العلوم والرياضيات بإدارات التعليم في المملكة.ويهدف البرنامج لتجويد نواتج التعلم في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية في مادتي الرياضيات والعلوم, كما يتخلله تقديم ٩ جلسات تتضمن واقع الممارسات التدريسية وأثرها على التحصيل الدراسي والمهارات التدريسية وفق مهارات القرن 21, بالإضافة إلى النمو المهني ومجتمعات التعلم المهنية.// انتهى //16:20ت م0056