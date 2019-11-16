الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للتنس للشباب تحت 18سنة والناشئين تحت 14سنة في بطولة الخليج لتنس للشباب والناشئين التي ستنطلق منافساتها غداً في مملكة البحرين.ويرأس وفد المنتخب السعودي للتنس المشارك في هذه البطولة رئيس الاتحاد السعودي للتنس الأستاذ محمد بن ناصر العجاجي إلى جانب الإداري فاهد بن عبدالله النوفل والحكم عقيل المير والمحاسب عبداللطيف البريمي والمدربان ياسر بويحي ووجية دمق واللاعبين ، سعود الحقباني وسليمان المسفر ومحمد سعد الدين وعبدالله توفيق لمنتخب الشباب تحت 18سنة، ويمثل منتخب الناشئين تحت 14 سنة بدر إدريس ومجتبي رمضان وعبدالطيف المبرزي وعبدالملك الزهراني.// انتهى //16:29ت م0058