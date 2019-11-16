الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واستوج معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم, جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالميداليات الذهبية وكأس بطولة السباحة, ضمن منافسات الموسم العاشر للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، التي استضافتها جامعة الملك فيصل بالأحساء على مدى 3 أيام برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور أمين عام الاتحاد الدكتور صلاح السقاء، وعدد من مسؤولي الاتحاد والجامعات.وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني وحصلت على الميداليات الفضية، فيما حققت جامعة الملك سعود المركز الثالث وتسلمت الميداليات البرونزية.وكانت البطولة التي شهدت مشاركة 20 جامعة قد اشتملت على 17 منافسة تضمنت مسابقات : 400 م حرة، 200 م ظهر، 50 م حرة، 100م فراشة، 200م صدر، 200 م حرة، 4*100م تتابع حرة، 100 م صدر، 200 م فراشة، 50 م ظهر، 100 م حرة، 800م حرة، 50م فراشة، 50م صدر، 100م ظهر، 200م فردي متنوع، 4*100م تتابع متنوع.// انتهى //16:49ت م0060