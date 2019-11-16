رام الله 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسرحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالإجماع الدولي والتصويت لصالح 7 قرارات تخص فلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، واعتبره مؤشرًا واضحاً على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه.وشدد المالكي في بيان ، على أهمية الحفاظ على هذه القرارات والعمل على تنفيذها، بما يساهم في حفظ حقوق أبناء الشعب حتى إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق الشعب في تقرير المصير، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، بناء على القرار "194"، والحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" حتى تحقيق العودة .كما وجه الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكدا أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني .// انتهى //16:56ت م0063