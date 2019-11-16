الدمام 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحقيق تعليم المنطقة الشرقية مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس".وأكد سموه أن هذا التميز جاءً ثمرة لتميز الكوادر العاملة في مجال التعليم في المنطقة، التي سعت من أجل أن يكون أبناء المنطقة على قدر من التأهيل لاجتياز هذه الاختبارات، وهو تأكيدٌ على أن منظومة التعليم تحظى بدعمٍ الغير محدود من لدن القيادة الرشيدة وتولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً، وذلك ليقينها أن التنمية تبدأ بالتعليم، وبتطور هذا القطاع المهم تواصل المملكة مسيرة التطور والنماء نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠، مباركاً لمنسوبي التعليم بالمنطقة من معلمين وإداريين وطلاب هذا التميز، مؤكداً أهمية الاستمرار في ذلك.// انتهى //16:59ت م0064