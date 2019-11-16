المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واستنطلق فعاليات مؤتمر "الإعلام الجديد واللغة العربية" غداً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتنظمه كلية اللغة العربية بالجامعة لمدة 3 أيام بقاعة السلام، بمشاركة أكثر من 60 أكاديميًا وباحثًا من مختلف الجامعات والمؤسسات الثقافية.وتبدأ جلسات المؤتمر يوم الإثنين بجلسة يرأسها أستاذ اللغويات بالجامعة الإسلامية عبدالرزاق بن فراج الصاعدي، وتتضمن 9 أوراق عمل, في حين يرأس الجلسة الثانية رئيس قسم الإعلام بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الدكتور بخيت بن حمود السناني وتضم 10 أوراق عمل.وتختتم جلسات يوم الاثنين بالجلسة الثالثة التي يرأسها وكيل الجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي حسن بن عبدالمنعم العوفي وتتضمن 10 أوراق عمل.// انتهى //16:59ت م0065