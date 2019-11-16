المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسينظم تعليم منطقة المدينة المنورة ممثلاً بإدارة الشؤون التعليمية والإشراف التربوي "قسم اللغة العربية" غداً, لقاء رؤساء أقسام اللغة العربية "بنين – بنات"، بعنوان "مهارات وأدوات رفع المستوى التحصيلي في مقررات اللغة العربية"، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة خلال الفترة : 20 – 22 / ربيع الأول / 1441 هـ .وأوضح رئيس قسم اللغة العربية بتعليم المدينة المنورة الدكتور سلمان الجابري أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى تحصيل الطلاب في مقررات اللغة العربية ، و يتضمن فعاليات متنوعة تُقدّم في أساليب بحثية متعددة : دراسات تجريبية ووصفية ، وتخصصية وتربوية ، و تجارب عملية ، و ورش علمية وأوراق عمل , من شأنها أن تثري الميدان ، وتحدث تغييرًا إيجابيًا يرتقي بأداء المعلم ويحسّن تعلم الطلاب في ضوء الجهود المباركة التي تسعى وزارة التعليم وتحقق ما تسعى إليه وزارة التعليم من تجويد مخرجات التعليم في اكتساب اللغة العربية ؛ لتحقيق الرؤية الطموح في ظل القيادة الرشيدة.وفي نهاية حديثه قدم الدكتور الجابري شكره لمدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم ولمساعده للشؤون التعليمية على دعمهم ومساندتهم في استضافة هذا الملتقى, منوهاً بالجهود التي بذلها مشرفو العموم في قسم اللغة العربية و القيادة التعليمية في تعليم المدينة المنورة في الإعداد والتخطيطٍ والتنظيمٍ في سبيل انجاح الملتقى و تحقيق أهدافه المرجوة.// انتهى //17:24ت م0069