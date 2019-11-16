الخوخة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية موادًا غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وجرى توزيع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 600 فرد، كما تم توزيع 477 سلة غذائية للنازحين في مخيم الجشة في مديرية الخوخة في الحديدة، استفاد منها 2,862 نازح.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق أملا في التخفيف من معاناته الإنسانية.// انتهى //17:25ت م0070