عام / الأمن الجزائري يوقف 47 مهربأ
السبت 1441/3/19 هـ الموافق 2019/11/16 م واس
الجزائر 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس
أوقفت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 47 مهربًا من جنسيات مختلفة، في عمليات منفصلة، بالعديد من المدن الجزائرية .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إنه تمت مصادرة عدد من الاسلحة وكمية من الذخيرة من المهربين الذين تم إيقافهم، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانيت .
وأضاف أنه تم مصادرة أيضًا تسع مركبات، وشاحنة، وثلاث دراجات نارية، وخمسة أجهزة كشف عن المعادن، و 21 مولدًا كهربائيًا، و 14 مطرقة ضغط، ومجموعة من الهواتف النقالة .
// انتهى //
17:46ت م
0071