الجزائر 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأوقفت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 47 مهربًا من جنسيات مختلفة، في عمليات منفصلة، بالعديد من المدن الجزائرية .وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إنه تمت مصادرة عدد من الاسلحة وكمية من الذخيرة من المهربين الذين تم إيقافهم، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانيت .وأضاف أنه تم مصادرة أيضًا تسع مركبات، وشاحنة، وثلاث دراجات نارية، وخمسة أجهزة كشف عن المعادن، و 21 مولدًا كهربائيًا، و 14 مطرقة ضغط، ومجموعة من الهواتف النقالة .// انتهى //17:46ت م0071