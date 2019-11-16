أبوظبي 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم, الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني الذي يزور أبوظبي حالياً .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين, إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //18:04ت م0072