جدة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأشاد مدير بطولات جمال الخيل العربية بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة تركي بن عبدالله الخلطي ببطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي فئة "B" التي تقام حاليا بمزرعة الصواري بجدة واصفا إيها بالبطولات العريقة في المملكة نظر لا قامتها للمرة العاشرة بالمنطقة.وأشار الخلطي إلى أن القائمين على البطولة يقمون بتطويرها فنياً كل سنة, بالإضافة إلى جوائزها المميزة مما اكسبها سمعة دولية جعلت الكثير من ملاك الخيل على المستوي المحلي أو الدولي يحرصون على خوض منافساتها والمشاركة الحالية في البطولة هو أكبر دليل على ذلك.وبين أن المركز مسؤول عن البطولات التي تقام داخل المملكة من ناحية التحكيم والتجهيزات العامة و الإشراف الكامل على جميع الامور التنظيمية و الشروط والضوابط والتجهيزات لضمان أن تكون البطولات تتوافق مع شروط وتنظيمات الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية "الإيكاهو" المسؤولة عن تنظيم البطولات للخيل العربية الأصيلة عالمياً.وأوضح الخلطي أن عدد البطولات للعام الحالي 2019 م بلغت 15 بطولة في جميع الدرجات بمختلف مناطق المملكة و في عام 2020 م بمشيئة الله تعالى سيكون نفس العدد ولكن الفرق أن هناك بطولات ستقام لأول مرة في عدد من مناطق المملكة منها بطولة العلا فئة "C" المحلية و بطولة الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل فئة "C" و بطولة بنجران إقليمية خاصة بملاك الخيل بمنطقة الجنوب فقط.ولفت تركي الانتباه إلى أن المملكة تصدرت إنتاج الخيل العربية الأصيلة على المستوي العالمي خلال الأعوام 2016م و 2017م و 2018م بواقع 3200 خيل ومن المتوقع أن تحقق هذه السنة 2019 م إنتاج قياسي وعالمي جديد بواقع 3500 خيل, مشيراً إلى أن عدد ملاك الخيل بلغ 9200 هذا العام وفيما بلغت الخيول العربية الأصيلة المسجلة في المركز 34000 خيل داخل المملكة.وأفاد مدير بطولات جمال الخيل العربية بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع "الايكاهو" بتنظيم دورات ومحاضرات من قبل خبراء ومختصين دوليين لملاك الخيل العربية وكل المنتسبين والعاملين في هذا المجال تختص برفع مستوي الحكام المحليين وتدريب العارضين وأعضاء لجان الرقابة والانضباط وكيفية إدارة الاصطبلات و تغذية الخيل, كما يقوم المركز بتسهيل جميع الإجرائيات داخل المملكة مع مختلف الجاهات ذات الاختصاص لملاك الخيل المشاركين في البطولات الدولية خارج المملكة.// انتهى //18:11ت م0074