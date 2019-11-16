الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسحقق نادي جبة كأس عام بطولة السباحة لمناطق حائل والقصيم والمراكز الأولمبية والهيئات بمجموع 357 نقطة بالبطولة التي أقيمت على مسبح الهيئة العامة للرياضة، فيما حقق مركز حائل الأولمبي الثاني برصيد 69 نقطة وحصل فريق النجمة على المركز الثالث برصيد 60 نقطة.وشارك بالبطولة 135 سباح يمثلون 12 نادي ومركز تنافسوا على عدد 53 سباق فردي وتتابع وشهدت البطولة تنافس كبير بين السباحين لتحقيق الأرقام المؤهلة لبطولة المملكة نهاية الشهر الجاري بالدمام.واعتمد محمد الزواوي المشرف الفني بالاتحاد قياسات لأرقام السباحين الفئات العمرية قبل انطلاق السباقات.وشهدت البطولة حضور جماهيري كبير تتقدمهم عوائل وأسر اللاعبين الذي كان داعم كبير للسباحين للتميز.// انتهى //18:22ت م0075