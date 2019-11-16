سكاكا 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, عن تعازيه لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة صالح بن عقيل السويلم بوفاة والدته.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالسويلم, داعياً للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وأعرب السويلم باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //18:37ت م0076