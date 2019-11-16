الخرطوم 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية لكونها مفتاح لمعالجة كل القضايا الأخرى.وقال حمدوك في كلمة له اليوم في مؤتمر (نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان) الذي يعقد في الخرطوم : قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الموضوع، وسنصل فيه إلى نتائج إيجابية ومرضية، مشيراً إلى أن حكومته تعوّل كثيرًا على البحث العلمي لأنه الطريق الأساسي نحو الطفرة الإنمائية.وأوضح المسؤول السوداني أن إنجاز عملية التحول الديمقراطي من خلال عقد المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية يعد أيضا من التحديات، لافتا النظر إلى أن هناك تحديات أخرى تتمثل في بناء السلام وتمويل ما بعد تحقيق السلام وإصلاح قطاع الأمن والقطاع العام والخدمة المدنية.وأشار أن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، وكبح جماح التضخم ومعالجة قضية التدهور المستمر للعملة الوطنية، وإجراء الإصلاح في النظام المصرفي بجانب ديون السودان الخارجية.// انتهى //19:09ت م0078