القاهرة 19 ربيع الأول 1441هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسرحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "170 دولة" لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وقال الدكتور السُّلمي في بيان له اليوم: إن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وردًا حاسمًا على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة "الأونروا"، ودعمًا لعمل الوكالة التي تأسست بموجب قرار للجمعية العامة عام 1949م.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن الشكر والتقدير للدول التي صوّتت لصالح القرار، مُشددًا على دعم البرلمان العربي لوكالة "الأونروا" في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //19:26ت م0080