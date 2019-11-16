أبوظبي 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة, إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:34ت م0082