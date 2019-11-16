عام / إسرائيل تنتهك المجال البحري والجوي للسيادة اللبنانية
السبت 1441/3/19 هـ الموافق 2019/11/16 م واس
بيروت 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس
أقدم زورق حربي تابع لقوات البحرية الإسرائيلية اليوم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالي 50 مترا.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان : إن عناصر البحرية الإسرائيلية أقدمت خلال عملية الانتهاك على إلقاء قنبلتين صوتيتين في المياه المذكورة، والتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، ثم غادروا .
وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفل " لمتابعة موضوع الانتهاك الإسرائيلي للمياة البحرية اللبنانية ، الذي تزامن مع انتهاك طيارة معادية من دون طيار لأجواء المنطقة .
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19:39ت م
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