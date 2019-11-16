بيروت 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأقدم زورق حربي تابع لقوات البحرية الإسرائيلية اليوم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالي 50 مترا.وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان : إن عناصر البحرية الإسرائيلية أقدمت خلال عملية الانتهاك على إلقاء قنبلتين صوتيتين في المياه المذكورة، والتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، ثم غادروا .وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفل " لمتابعة موضوع الانتهاك الإسرائيلي للمياة البحرية اللبنانية ، الذي تزامن مع انتهاك طيارة معادية من دون طيار لأجواء المنطقة .// انتهى //19:39ت م0083