إسلام أباد 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واساتفقت باكستان ورومانيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية وبخاصة بين قواتهما البحرية.جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي إلى رومانيا حالياً.وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية الباكستانية في إسلام أباد أن الأدميرال عباسي عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الرومانيين، في مقدمتهم رئيس أركان الدفاع الروماني وقائد القوات البحرية، وبحث معهم عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز التعاون بين القوات البحرية.// انتهى //20:14ت م0087