بوجمبور 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسعاد قرابة 250 ألف بورندي إلى بلادهم منذ عام 2017م حتى الآن قادمين من تنزانيا المجاورة.وأفاد مصدر بوزارة الداخلية البورندية أن البورنديين العائدين قد فروا من البلاد بسبب العنف والترهيب بعد الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات 2015م .وتشير بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إلى فرار نحو 410 ألف لاجئ من ديارهم منذ عام 2015م، مبينةً أن تنزانيا تحتضن غالبية اللاجئين البورونديين الذين يقيمون في ثلاثة مخيمات، ويتوزع الباقون بين رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //20:38ت م0088