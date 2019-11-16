نيويورك 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسجدّدت دولة الكويت اليوم التأكيد على ضرورة احترام سيادة الصومال واستقلاله السياسي خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصومال في نيويورك.ودعا عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نواف الأحمد خلال كلمته التي ألقاها إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي للحكومة الفيدرالية الصومالية لتمكينها من إعادة بناء الدولة وإرساء الاستقرار فيها, مشيداً في الوقت نفسة بالمساعي المبذولة من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية لتهيئة الظروف لعقد الانتخابات العامة بحلول (2020 - 2021م).// انتهى //21:22ت م0092