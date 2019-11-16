أبوظبي 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واساستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.وبحث الاجتماع - الذي عقد اليوم في أبوظبي - العلاقات المشتركة بين الإمارات وقبرص واليونان وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة.كما تُبودلت وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:28ت م0093