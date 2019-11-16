الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسناقش وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع مدير الابتكار الرقمي برابطة الدوري الألماني للمحترفين أندرياس هايدن ، أحدث الابتكارات الرقمية في صناعة كرة القدم ، وأفضل طرق التواصل مع المشجعين رقمياً.جاء ذلك خلال مشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للروابط (WLF)، والذي استضافه رابطة الدوري المغربي لكرة القدم في العاصمة مراكش خلال يومي 14 و 15 من نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى 34 رابطة دوري للمحترفين حول العالم.وناقش وفد الرابطة والذي ترأسه مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، ومسؤول العلاقات الدولة عبدالعزيز القحطاني ، أفضل الممارسات مع الروابط المتقدمة في صناعة كرة القدم، ومدى إمكانية ربط تلك التجارب باتفاقيات تعاون متبادلة بين مختلف الإدارات، والتي تسهم في تطوير وتعزيز النجاحات التي يحققها الدوري السعودي للمحترفين .وشهد الاجتماع السنوي الذي استمر ليومين متتاليين، ورش عمل وجلسات محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أجريت العديد من النقاشات حول تنفيذ برنامج لتطوير كرة القدم الاحترافية، وكأس العالم للأندية والذي سيقام في الصين عام 2021، وسبل تحقيق التوازن التنافسي، في الوقت الذي رحبت فيه الروابط العالمية لكرة القدم بالاتفاقية بين منظمة روابط العالم والاتحاد الدولي لكرة القدم حول تطوير كرة القدم الاحترافية، التي من خلالها ستعمل الدوريات والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) معًا لتحسين هياكل الإدارة والمعايير في كرة القدم الاحترافية في جميع أنحاء العالم، كما أقر الاجتماع إنشاء فريق عمل لمكافحة العنصرية في كرة القدم، يتولى مسؤولية تحديد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات من أجل محاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم على مستوى العالم أجمع.// انتهى//21:40ت م0094