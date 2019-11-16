الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (28) على كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة و كأس وزارة الدفاع فئة3ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السابع على كأس وزارة البيئة والمياه والزراعةعلى مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج جميع الدرجات ، والشوط الثامن على كأس وزارة الدفاع فئة 3 على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.وسلم وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة لغيث الغيثمدرب الفرس ( عازفة ) العائد ملكيتها لإسطبل تركي رشيد محمد السليمان التي حققت المركز الأول في سباق الشوطالسابع.وسلم قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو كأس وزارة الدفاع فئة 3 للمشرف الإداري علىاسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز سعود بن رزيق لفوز الجواد ( النهم ) العائد ملكيته للإسطبل بالمركز الأول فيالشوط الثامن.// انتهى //21:40ت م0095