أبوظبي 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ والسبل الكفيلة بتنميتها وتطوير التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //22:13ت م0098