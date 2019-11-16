الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واسحقق لاعب اسكواش نادي الصفا حسن آل داوود لقب بطولة المملكة للمميزين تحت 11 عاماً التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الصفا واختتمت اليوم بمشاركة 13 لاعباً .وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد وعضو مجلس الإدارة سامر الخطيب كأس البطولة للاعب حسن آل داوود والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة، فيما حل ثانياً عبدالمجيد المالكي لاعب نادي الهلال وحصل على الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثاً علي الحايكي لاعب نادي الصفا ونال الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حل رابعاً سجاد مغيزل لاعب نادي الصفا وتسلم مكافأة مالية.// انتهى //22:56ت م0103