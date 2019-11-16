جدة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي "فئة B" والتي أقيمت في مزرعة الصواري بجدة على مدي ثلاثة أيام .وفي بداية الحفل شاهد سموه عرضا لعدد من الفارسات لأكاديمية الصواري، ثم ألقيت قصيدة شعرية بعدها تشرف حكام البطولة بالسلام على سموه.وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في البطولة.من جانبه بين عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، هشام بن حسين الباشا أن حضور ورعاية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل الدائم للبطولة هو من أعطي البطولة قيمة كبيرة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسه قوية بين الاسطبلات المشاركة، مما أعطى البطولة بعداً دولياً لارتفاع المستوي الفني فيها ونحن في مزرعة الصواري، نسعي دائماً إلى تطوير ما نقدمه دائماً في البطولات التي ننظمها سنة بعد سنة.وجاءت نتائج البطولة النهائية على النحو التالي بطولة المهرات أعمار سنة فاز بالمركز الأول الخيل أكرم الخالد لنبيل مريزيق عيد الصبحي - مربط نسايم وفاز بالمركز الثاني الخيل عروب الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - اسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثالث الخيل جوهرت الصواري لأبناء حسين بن محمد باشا - مربط الصواري .وفاز بالمركز الأول في فئة مهرات من "2 - 3" سنوات الخيل رسالة الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثاني الخيل مردة الخالد لخالد بن أحمد بن بكر باقدو - مزرعة الخالد، في حين فاز بالمركز الثالث الخيل تيجان المعود لصالح منيع باخت المطرفي .وفئة الأفراس فاز بالمركز الأول الخيل باندوره لخالد بن أحمد بن بكر باقدو - مزرعة الخالد -، وفاز بالمركز الثاني الخيل عريب الثانية لصالح عبدالرحمن صالح الوابل، وفاز بالمركز الثالث الخيل ع ج حلوة لعثمان بن أحمد بن عقل حلمي - مربط المنتهى .وحصل على المركز الأول في فئة الأمهار عمر " سنة " الخيل كنز ل ن ج لعمر ياسر محمد باريان - مربط القمة، وفاز بالمركز الثاني الخيل ريان فرزان لعبدالعزيز بن مبارك بن فرج آل فرج - مربط فرزان وفاز بالمركز الثالث الخيل كميل السيد – لإياد عبدالله السندي - مربط الإيادي .كما حصل على المركز الأول في فئة أمهار من " 2 – 3 " سنوات الخيل هلال الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - اسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثاني الخيل مشعل أيه أم لصالح عبدالرحمن صالح الوابل، وفاز بالمركز الثالث الخيل فالكون تي ار اف لإياد بن عبدالله بن سليمان مشاط - مزرعة الطرف .وفي فئة الفحول فاز بالمركز الأول الخيل رازي الخالدية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - اسطبلات الخالدية وفاز بالمركز الثاني الخيل ميتيور ارابكو لعبدالرحمن حسن سعد القحطاني - مربط النصار وفاز بالمركز الثالث الخيل مرجان الزبير لعبد الإله بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى - مربط أرسان.حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية.// انتهى //23:38ت م0105