سكاكا 19 ربيع الأول 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف مساء اليوم، عدداً من أهالي المنطقة في مدينة سكاكا.وشملت زيارة سموه، خالد بن هايل الشعلان وأخوانه، وعوده منزل العوذه وأخوانه، وعبدالله بن مصلح المريح وأخوانه.وتبادل سموه معهم الأحاديث، معربين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه الزيارات الكريمة.// انتهى //00:54ت م0107