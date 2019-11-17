سكاكا 19 الأول 1441 هـ الموافق 16أكتوبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف, مساء اليوم تعازيه لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة صالح بن عقيل السويلم بوفاة والدته .جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل العزاء ، حيث كان في استقباله أبن الفقيدة المهندس مطلق بن عقيل السويلم واشقائه، ودعا سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.وزار سموه أسرة الخليوي ، قدم خلالها تعازيه لهم بوفاة العميد متقاعد مبروك بن نومان الخليوي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء شقيق الفقيد العميد متقاعد عطاالله بن نومان الخليوي وأخوانه .ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.وأعرب السويلم والخليوي عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//01:08ت م0108