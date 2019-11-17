الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خالد الفيصل يتوج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة مكة العاشرة لجمال الجواد العربي "فئة B"أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبداللهأمير الشرقية: منظومة «التعليم» تشهد تطوراً متلاحقاً.. والتميز غاية من غاياتنانائب أمير الجوف يعزي أسرتي السويلم والخليوياختيار المملكة لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2024سفارة واشنطن في بيروت: لا نموّل «بوسطة الثورة» وندعم الشعب بمظاهراته السلميةمدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقةهطول أمطار غزيرة على الطائف«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة أمنية في «واتس آب»وزير الدفاع اليمني يثمن مواقف تحالف دعم الشرعيةالبرلمان العربي يُرحب بتجديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوامحمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مفتاح لمعالجة كل القضاياالبرلمان العربي يُرحب بتجديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوام«إيران تنتفض».. 9 قتلى وحرق صور خامنئي وإغلاق للحدودالبندقية الغارقة تستعد لارتفاع جديد في مستوى المياه ومزيد من الرياح العنيفة// يتبع //06:08ت م0003