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الأحد 1441/3/20 هـ الموافق 2019/11/17 م واس
الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خالد الفيصل يتوج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة مكة العاشرة لجمال الجواد العربي "فئة B"
أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله
أمير الشرقية: منظومة «التعليم» تشهد تطوراً متلاحقاً.. والتميز غاية من غاياتنا
نائب أمير الجوف يعزي أسرتي السويلم والخليوي
اختيار المملكة لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2024
سفارة واشنطن في بيروت: لا نموّل «بوسطة الثورة» وندعم الشعب بمظاهراته السلمية
مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
هطول أمطار غزيرة على الطائف
«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة أمنية في «واتس آب»
وزير الدفاع اليمني يثمن مواقف تحالف دعم الشرعية
البرلمان العربي يُرحب بتجديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوام
حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مفتاح لمعالجة كل القضايا
البرلمان العربي يُرحب بتجديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوام
«إيران تنتفض».. 9 قتلى وحرق صور خامنئي وإغلاق للحدود
البندقية الغارقة تستعد لارتفاع جديد في مستوى المياه ومزيد من الرياح العنيفة
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