نجران 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وخباش، ويدمة ، وحبونا ، وثار ، وبدر الجنوب ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:34ت م0009