المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تشمل أتربة مثارة, وأمطار رعدية تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, ووادي الفرع.وبيّنت أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - من الساعة الـ 10 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.// انتهى //08:54ت م0014