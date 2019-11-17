الباحة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستفقد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين يرافقه المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة الدكتور سلطان جابر الغامدي أمس، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، والتي تستهدف تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء .وأطلع الدكتور الحسين على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المشروع، وسير العمل ونسبة الانجاز.وشدد مدير الجامعة على تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها لتسليم الموقع في موعده المقرر -بمشيئة الله-.من جهته أفاد المشرف العام على إدارة الاستثمار وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة أن مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات يتم إنشاؤها على أحدث المعايير وستطبق فيها أفضل المناهج التعليمية والوسائل الحديثة وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لكيفية قيادة المركبة والتحكم فيها قبل الخروج إلى الطريق، وذلك وفق منهج تدريب متقن ونظام تقويم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها -بمشيئة الله-.// انتهى //08:58ت م0015