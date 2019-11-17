طرابلس 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع العسكرية في البلاد ، مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في محور صلاح الدين ووادى الربيع وعين زارة.وأشارت الصحف إلى لقاء النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري،مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا، جوشوا هاريس، الذي تم خلاله مناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس،كما تم خلاله تأكيد هاريس دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها .وتطرقت إلى تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق،وإعرابه عن أمله في مشاركة فرنسا بكل فاعلية في برامج ومشروعات التنمية التي تقوم الحكومة بتنفيذها مستعرضا خلال مشاركته في فعاليات الحدث الاقتصادي الذي يقام في باريس تحت شعار " فرص الاقتصاد الليبي" الوضع الاقتصادي في ليبيا، والمعالجات التي قامت بها حكومة الوفاق .ونوهت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، مع رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، تيد دوتش،وتم إستعراض مبادرته لحل الأزمة الليبية، وتم بحث تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار في حرب طرابلس.// انتهى //09:06ت م0017