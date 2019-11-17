الجبيل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسشارك 300 شخص في فعالية يوم المشي، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل؛ بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، تحت شعار" أحمي عائلتي"، وذلك على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.وشارك في الفعالية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لمرضى السكري، وتعزيز ثقافة المشي في المجتمع، والتعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية، مجموعة أركان توعوية وتثقيفية؛ منها ركن التغذية، والتثقيف الصحي، والاستشارات الطبية، وفحص الرجال، وفحص النساء، والإسعافات الأولية، إضافة إلى الركن الرياضي والضيافة لمرضى السكري.// انتهى //09:19ت م0018