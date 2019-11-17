أبوظبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارت العربية المتحدة ، الليلة الماضية ، مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يزور الإمارات حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين ، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:19ت م0019