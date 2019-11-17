جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من أمطار رعدية ، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة ، ورابغ .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تنتهي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً .// انتهى //09:22ت م0020