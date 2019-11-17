القريات 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بمكتبه بمقر محافظة القريات، مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومساعديه يرافقهم مجموعة من طلاب المدارس، وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية لمحافظة القريات وافتتاحه لعدد من المشروعات التنموية.واستعرض سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء سير العمل في التعليم ومدارس المحافظة والمشاريع التي يجري تنفيذها، متسلمًا سموه من الدكتور الثبيتي تقريرًا عن منجزات تعليم القريات.والقى الطالب أصيل محمود الشراري كلمة باسمه ونيابة عن طلبة تعليم القريات رحب فيها بسمو أمير منطقة الجوف في هذه الزيارة، رافعًا الشكر والتقدير لسموه على دعمه وتشجيعه الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في ظل الدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة.بعد ذلك كرم سموه مجموعة من الطلاب المتميزين على مستوى المملكة في جوائز متنوعة.وقدم مدير تعليم القريات الشكر والتقدير لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما يحظى به التعليم بالمحافظة من اهتمام ومتابعة، وذلك ترجمة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- من دعم لا محدود للعلم وأهله في شتى المجال التعليمية.// انتهى //11:04ت م0039