الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية اختتام فعاليات مبادرة " الدرعية - بيت العرضة " ، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ لتعزيز فنّ العرضة السعودية لدى النشء.وبدأت المبادرة بمراحل أولية شملت التسجيل في دورات تدريبية على يد قائد فرقة الدرعية للعرضة صالح العبدالواحد، حيث اختير في المرحلة الأولى 100 مشارك بعد اجتيازهم لمراحل التدريب والترشح لدخول المسابقة.وتهدف الهيئة من إطلاق المبادرة التي أقامتها في قصر الأمير ثنيان بن سعود في حي الطريف التاريخي إلى نشر العرضة السعودية على نطاق واسع، وتعليم النشء الذكور من عمر 8 إلى 16 عاماً فن العرضة، كذلك إلى تعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية وربط حاضرهم بماضيهم.وكرّم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو في مقر الهيئة الفائزين الستة وفق اختيارات لجنة التحكيم كأفضل أداء للعرضة السعودية في مبادرة " الدرعية - بيت العرضة " الأولى وهم: عبدالإله الغوينم، منصور بن عبدالعزيز آل سعود، مهند المرشود، عبدالملك الحديدي، فيصل بن سلمة، عبدالعزيز المرشد.وأشاد انزيريلو بدور لجنة التحكيم المكونة من صالح العبدالواحد، وسعد الثنيان، وفيصل الغوينم ودورهم المبذول خلال فترة المسابقة.تأتي مبادرة " الدرعية - بيت العرضة " إيمانا من هيئة تطوير بوابة الدرعية وضمن الجهود المبذولة من قبل إدارة الثقافة والتراث بالهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية تعكس أهمية المحافظة على هذا اللون من التراث.// انتهى //11:06ت م0040