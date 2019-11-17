القريات 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بمكتبه بمقر محافظة القريات ، نائب رئيس فريق سدر القريات التطوعي، التابع لرابطة سدر الجوف التطوعية سطام بن دحام الملحم، ورئيسة القسم النسائي بالفريق منى بنت ناصر المعثم وأعضاء وعضوات الفريق.واستمع سموه خلال اللقاء عن نشاط الفريق في محافظة القريات والشراكات التي عقدها مع بعض الجهات الحكومية والأهلية, كما اطلع سموه على نشاط الفريق في تشجيربعض المواقع العامة والمدارس، وزراعة البذور الخاصة بشجرة السدر.وأعرب سموه عن شكره للجميع على جهودهم التطوعية والمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء ، متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //11:08ت م0042