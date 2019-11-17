الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسقدم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم خدماته الطبية والعلاجية لـ 51398 مراجعا من أهالي المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها وذلك حتى الربع الثالث من العام 2019م، حيث قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 17703 مراجعين ، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 33187 حالة.وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 52 عملية جراحية كبرى وصغرى، في حين بلغ عدد المنومين 456 حالة.وبينت أنه جرى دعم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم بكوادر طبية وفنية شملت دكتورة أخصائية مختبر وبنك الدم، وطبيب مقيم في مجال طب وجراحة العيون وكذلك طبيب مقيم في تخصص الجراحة العامة.//انتهى//11:08ت م0043